Çin’den Tayvan’a tatbikat misillemesi

Çin, Tayvan lideri Tsai'nin ABD ziyareti öncesi Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikat başlattı.

Sozcu.com.tr

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Çin donanması, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in bugün yapacağı ABD ziyareti öncesinde Tayvan Boğazı’nda tatbikata başladı.

Tayvan’ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinin Deniz Güvenliği İdaresi, denizciler için yayımladığı duyuruda, Boğaz’ın orta ve kuzey kesimlerinde “müşterek seyir ve devriye operasyonu başlatıldığını” bildirdi. Tatbikat duyurusunun, Tsai’nin bugün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarhty ve partiler arası Kongre heyetiyle yapacağı görüşmenin öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Tayvan’ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Ada’daki hükümet yetkililerinin başka ülkelerin üst düzey siyasi temsilcileriyle temaslarda bulunmasına karşı çıkıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı daha önce yaptığı açıklamada, iki destroyer ve bir firkateynden oluşan savaş gemisi grubunun gerçek silah ve mühimmatla tatbikat yapmak üzere Tayvan’ın kuzeyindeki Doğu Çin Denizi’ne gönderildiğini bildirmişti.

SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN BOĞAZI’NDA

Bu arada görüşmenin duyurulmasının akabinde Çin ordusuna ait savaş uçakları ve gemiler, Tayvan çevresinde görüldü.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde 14 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarından 2’sinin, “Y-8ASW” tipi denizaltı savar uçak ile “BKZ-005” tipi askeri dronun, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi” (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Tsai, Belize’yi ziyaretinin ardından bugün ABD’nin California eyaletine giderek Simi Valley şehrinde McCarthy ve Kongre heyetiyle görüşecek. Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi’nde yapılacak basına kapalı görüşmenin ardından Tsai’nin basına değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Tayvan lideri, gezisinin başlangıcında New York şehrinde temaslar yapmıştı. (AA)

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