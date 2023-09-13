Cinsel hayatıyla övündü: Kolombiyalı siyasetçiden şaşırtıcı oy talebi

Kolombiya'da bir siyasi aday, cinsel hayatıyla övündüğünü gösteren bir videonun sızmasının ardından seçmenlerini şaşkınlığa uğrattı.

Sozcu.com.tr

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Kolombiyalı siyasetçi Catalina Jaramillo, 29 Ekim’de Antioquia’daki bir meclis üyeliği için yapılacak seçimler öncesinde müstehcen videosunun internete düştüğünü öğrenince çok öfkelendi.

Jaramillo’nun kendisi tarafından 31 Ağustos’ta çekilen görüntülerde, siyasetçi, erkek arkadaşının yanında yatakta üstsüz yatarken görülüyor.



Videoda, İspanyolca bir mesaj da yayınlanan Jaramillo, “Merhaba, bugün Yeşiller Partisi Meclis adayınız çok mutlu olarak, sevgiyle, tatmin olarak uyandı.”

“Muhteşem bir dolunayın olduğu bir geceyi, bu meclisin kadınlar ve köylüler için bir gerçeklik olmasını isteyerek geçirdi.”

“Unutmayın, oylarınızı Yeşiller Partisi’ne verin. Güle güle.” şeklinde konuştu.

44 yaşındaki Jaramillo, videoyu, 1 Eylül’de WhatsApp üzerinden kampanya çalışanlarına göndermeden önce, eşiyle birlikte gülerek kaydı sonlandırdı.

ANLAYIŞ RİCASINDA BULUNDU

İlk kez meclise giren aday, videonun kamuoyunda yayılmasının ardından Facebook’ta seçmenlerden kendi durumunu “anlamalarını” istedi.

“Kampanya kapsamında ne olduğunu ortaya çıkarmak için tüm soruşturmaları ve tüm prosedürleri yapacağız ve tüm seçmenlerimden ve takipçilerimden mağdur olduğum bu duruma karşı anlayışlı olmalarını rica ediyorum” diye yazdı.

Yerel haber kuruluşu El Colombia’ya konuşan Jaramillo, görüntülerin kendisinin izni olmadan yayınlandığını ve bunun resmi bir kampanya videosu olmadığını söyledi.

“CİNSEL TATMİN BİR HAKTIR”

Ancak yerel radyo istasyonu Blue Radio’da yayınlanan başka bir kayıtta ise, “Bu beni güldürüyor çünkü çok ahlakçı insanlar var.” şeklinde konuştu.

Vücudunun “mahrem bir bölümünü” göstermediğini de sözlerine ekleyen siyasetçi, cinsel tatminin bir “hak” olduğunu ifade etti. Jaramillo, “Hiçbir mahremiyet göstermiyorum ya da kaba konuşmuyorum, tatmin olmak cinselliğin bir parçasıdır ve kadın ile erkeğin sahip olduğu haklardır.” diye ekledi.



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