Çıplak ayaklı First Lady, G20 zirvesine damga vurdu

İngiltere'nin Hint asıllı ilk Başbakanı Rishi Sunak ve dev servetiyle ülkede büyük üne sahip olan eşi Akshata Murty'nin G20 Zirvesi'ne katılımı Hindistan'da olay oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin Hindistan asıllı ilk Başbakanı olan Rishi Sunak’ın G20 Zirvesi’ndeki katılımı, eşi Akshata Murty’nin gölgesinde kaldı.

Hindistan’ın en zengin isimlerinden Narayana Murty’nin kızı olan First Lady ve iş insanının Delhi’de düzenlenen G20 zirvesinde eşi Sunak’a eşlik etmesi ülkede büyük heyecan yarattı.

Hindistan’da büyük üne sahip Murty, ziyaretinde Hint çocuklarla futbol oynadığı karelerle de büyük ses getirdi.

Eşiyle G20 zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katılmadan önce Murty, Delhi’de öğrenci çocuklarla futbol maçı yaparken ayakkabılarını çıkardı ve çıplak ayakla top oynadı.

Hindistan’da kraliçe gibi ağırlanan ve halkın sevgi gösterileriyle karşılanan İngiliz First Lady, Delhi’deki British Council merkezini ziyaretinde kadınlarla ve çocuklarla şakalaştı.

Hindistan’da “damat” olarak tanındığını hatırlatan Rishi Sunak da çok sevdiği Hindistan’a başbakan olarak gelmenin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Bu arada Murty’nin üzerindeki 150 sterlin değerindeki kıyafet de dikkat çekti.

Dev servetiyle ünlü Murty ve Sunak’ın pahalı kıyafetleri ve lüks zevkleri İngiltere’de zaman zaman eleştirilere yol açıyor.

İlginizi Çekebilir Eşinin yatırımlarını bildirmeyen Sunak'a ihlal suçlaması