Çıplaklar turistik adada belediyeye savaş açtı

Yunanistan'ın turistik Gavda (Gavdos) Adası’nda, belediyenin 'çıplaklık yasaktır' tabelasını daha önce soyunarak protesto eden çıplaklar (nudistler) bu kez de tabelaları kaldırdı.

Yaşar ANTER

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Ege'deki nudistlerin merkezi haline gelen Gavda (Gavdos) Adası'nda belediyenin altın sarısı kumsalları ile ünlü plajlarına ‘çıplaklık yasaktır’ tabelaları dikmesi her yıl adaya gelen ve çıplak denize giren nudistleri şoke etti.

Nudistler tabelanın yanında soyunarak belediyenin kararına tepki gösterdi. Nudistler binlerce yıldır doğası bozulmamış adada çıplak denize girmenin ve doğa ile bütünleşmenin yasak olamayacağını belirterek tabela önünde çırılçıplak soyunup belediyeyi protesto etmelerinin, durumu uluslararası platforma taşımalarının ardından, belediyenin diktiği tabelaları yerinden söküp, çöpe attı.

Sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda nudist, sosyal medya hesabından “Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz” yorumları ile protestoya devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI STEFENAKİ ÇILDIRDI

Nudistlerin protesto etmelerinin yanı sıra belediyenin diktiği resim uyarı tabelalarının kaldırılması adanın kadın belediye başkanı Lilian Stefanaki'yi çıldırttı.

Başkan Stefanaki hazırlattığı ‘çıplaklık yasaktır’ tabelalarını yeniden plajlara dikerek belediyenin resmi sayfasından yeni bir duyuru yayınladı.

Karardan geri adım atmayacaklarını belirtti. Gavdos Belediye Başkanı, çıplakların aklı başına gelene ve sahilde mayolarını giyene kadar geri adım atmama kararlılığını ilan ederek yaptığı duyuruda, “Gavdos Belediyesi’nin adadaki plajlarda koyduğu tabelalar bir kez daha kimliği belirsiz kişilerce kaldırılıp imha edildi. Gavdos Belediyesi bir kez daha kamu malını korumak için yapması gereken yasal işlemleri yaptı. Yeni tabelaları da dikti. Mücadele devam edecek” dedi.