Çıplaklık yasaklandı, nudistler ayaklandı! Adada soyunup eylem yaptılar

Ege’de nudistlerin (çıplaklar) üssü haline gelen Gavda (Gavdos) Adası’nda belediye başkanının çıplak denize girilen plajlara 'çıplaklık yasaktır' tabelaları dikmesinden sonra bunları söküp atan çıplaklar bu kez plajda toplu eylem yaptı. Çıplaklara giyinik turistler de destek verdi.

Yaşar ANTER

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Ege'deki Gavda (Gavdos) Adası’ndaki Sarakiniko plajlarına ada belediyesi tarafından bu yıl ilk kez ‘çıplaklık yasaktır’ tabelaları dikilmesi her yıl buraya gelen yüzlerce nudistin tepkisini çekti.

Nudistler binlerce yıldır doğası bozulmamış adada çıplak denize girmenin ve doğa ile bütünleşmenin yasak olamayacağını belirterek, tabela önünde çırılçıplak soyunup belediyeyi protesto etti. Nudistler durumu uluslararası platforma taşımaya da karar verdi.

Sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda nudist, sosyal medya hesabından “Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz” yorumları ile protestoya devam etti.

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Stefanaki'nin belediyenin kararından geri adım atmayacağını açıklamasından sonra çıplaklar bir süre önce, dikilen tabelaları söküp attı. Belediye Başkanı Stefanaki ise yeniden diktirdi.

PLAJDA BÜYÜK PROTESTO YAPTILAR

Belediye Başkanı'nın kararını kabul etmeyeceklerini açıklayan yaklaşık 100 nudist, bu kez de plajda eylem yaptı. Slogan ve alkışlarla belediyeyi protesto etti. ”Hepimiz birleştik, belediye başkanı yalnız kaldı”, “Çıplaklar ve giyinikler hepsi bir arada” sloganı atan nudistlere giyinik turistler de destek verdi.

ONLARCA YILDIR ÇIPLAĞIZ

Nudistler açıklamalarında “Adaya onlarca yıldır doğayla baş başa kalmak, gereksiz şeylerden vücudumuzu arındırmak ve hiçbir yasağa uymamak için geliyoruz. Bunu bütün dünya böyle biliyor. Bizde mayoları giymeyeceğiz, geri adım atmayacağız” dedi.

Nudistler yeni dikilen yasak tabelalarını sökerek eylemlerini tamamladı.

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