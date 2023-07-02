‘Çıplaklık yasaktır’ tabelası nüdistleri çıldırttı: Çarpıcı protesto

Nudistlerin merkezi haline gelen Yunanistan'ın Gavda (Gavdos) Adası’nda belediyenin altın sarısı kumsalları ile ünlü plajlarına 'çıplaklık yasaktır' tabelaları dikmesi her yıl adaya gelen ve çıplak denize giren nüdistleri şoke etti. Nüdistler soyunarak protesto etti.

Yaşar ANTER

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Girit yakınlarındaki Gavda (Gavdos) Adası’ndaki Sarakiniko plajlarına ada belediyesi tarafından bu yıl ilk kez ‘çıplaklık yasaktır’ tabelaları dikilmesi her yıl buraya gelen yüzlerce nüdistin tepkisini çekti.



Nüdistler, binlerce yıldır doğası bozulmamış adada çıplak denize girmenin ve doğa ile bütünleşmenin yasak olamayacağını belirterek, tabela önünde çırılçıplak soyunup belediyeyi protesto etti.

Nüdistler durumu uluslararası platforma taşımaya karar verdi. Sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda nüdist, sosyal medya hesabından “Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz” yorumları ile protestoya devam etti.



BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Stefanaki ise Ekriti Gazatesi'ne yaptığı açıklamada Belediye’nin bu kararı alma nedenlerini “Adanın hem ziyaretçilerinden hem de esnafından bu konuda şikayet aldık ve bu merkez plajda çıplaklığı yasaklamamızı istediler. Buna saygı duyuyoruz, bu yasağı aldık” diyerek anlattı.

Başkan Stefanaki açıklamasında ayrıca adaya yılda 15-16 bin ziyaretçi geldiğini ve Yunanlılar ile İtalyanlar başta olmak üzere İsviçreliler ve Almanların büyük ilgi gösterdiğini, yabancıların yüzde 70'nin ücretsiz kamp yaptığını belirterek, bu tür durumlarda önce turistlerin uyarılacağını ve ardından polisin harekete geçmesi için çağrılacağını açıkladı.

Adada belediye zabıtası bulunmadığından, yasağın uygulanması daimi polis teşkilatının elinde. Gavda Adası’nda sadece 320 turistik yatak var ve sezonda tamamı dolu oluyor.

NÜDİZM NEDİR?

Nüdizm veya naturizm, kişilerin sosyal bir ortamda çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunmaları halidir. Seksüel bir anlam taşımamaktadır.

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