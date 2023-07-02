Abone Ol

‘Çıplaklık yasaktır’ tabelası nüdistleri çıldırttı: Çarpıcı protesto

Nudistlerin merkezi haline gelen Yunanistan'ın Gavda (Gavdos) Adası’nda belediyenin altın sarısı kumsalları ile ünlü plajlarına 'çıplaklık yasaktır' tabelaları dikmesi her yıl adaya gelen ve çıplak denize giren nüdistleri şoke etti. Nüdistler soyunarak protesto etti.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:51 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Çıplaklık yasaktır’ tabelası nüdistleri çıldırttı: Çarpıcı protesto

Girit yakınlarındaki Gavda (Gavdos) Adası’ndaki Sarakiniko plajlarına ada belediyesi tarafından bu yıl ilk kez ‘çıplaklık yasaktır’ tabelaları dikilmesi her yıl buraya gelen yüzlerce nüdistin tepkisini çekti.

Nüdistler, binlerce yıldır doğası bozulmamış adada çıplak denize girmenin ve doğa ile bütünleşmenin yasak olamayacağını belirterek, tabela önünde çırılçıplak soyunup belediyeyi protesto etti.

Nüdistler durumu uluslararası platforma taşımaya karar verdi. Sahilde belediye tabelasını gören çok sayıda nüdist, sosyal medya hesabından “Doğayla iç içe, gereksiz şeylerden arınmış hissetmek için geldik ve bir anda bu yasağı öğreniyoruz” yorumları ile protestoya devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Gavdos Belediye Başkanı Lilian Stefanaki ise Ekriti Gazatesi'ne yaptığı açıklamada Belediye’nin bu kararı alma nedenlerini “Adanın hem ziyaretçilerinden hem de esnafından bu konuda şikayet aldık ve bu merkez plajda çıplaklığı yasaklamamızı istediler. Buna saygı duyuyoruz, bu yasağı aldık” diyerek anlattı.

Belediye başkanı gelen şikayetler üzerine bu tabelaları astıklarını söyledi ve kendini savundu.

Başkan Stefanaki açıklamasında ayrıca adaya yılda 15-16 bin ziyaretçi geldiğini ve Yunanlılar ile İtalyanlar başta olmak üzere İsviçreliler ve  Almanların büyük ilgi gösterdiğini, yabancıların yüzde 70'nin ücretsiz kamp yaptığını belirterek, bu tür durumlarda önce turistlerin uyarılacağını ve ardından polisin harekete geçmesi için çağrılacağını açıkladı.

Adada belediye zabıtası bulunmadığından, yasağın uygulanması daimi polis teşkilatının elinde. Gavda Adası’nda sadece 320 turistik yatak var ve sezonda tamamı dolu oluyor.

NÜDİZM NEDİR?

Nüdizm veya naturizm, kişilerin sosyal bir ortamda çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunmaları halidir. Seksüel bir anlam taşımamaktadır.

Yunanistan'ı ayağa kaldıran görüntü: Yaşlı kadını çırılçıplak soyup hortumla yıkadılarİlginizi ÇekebilirYunanistan'ı ayağa kaldıran görüntü: Yaşlı kadını çırılçıplak soyup hortumla yıkadılarÇıplak fotoğrafını yayınlamıştı: "Utanç verici bir anne" yorumuİlginizi ÇekebilirÇıplak fotoğrafını yayınlamıştı: "Utanç verici bir anne" yorumuTatil beldesinde kan donduran cinayet: Genç kadın 45 dakika can çekişmiş, yeni detaylar geldiİlginizi ÇekebilirTatil beldesinde kan donduran cinayet: Genç kadın 45 dakika can çekişmiş, yeni detaylar geldiTatil cennetinde vahşi cinayet: Genç kadının bedenini bulan kadın ilk kez konuştu, işte dört hataİlginizi ÇekebilirTatil cennetinde vahşi cinayet: Genç kadının bedenini bulan kadın ilk kez konuştu, işte dört hataTurizm cennetinde vahşi cinayetin detayları çıktı: Parmaklarını kesmişİlginizi ÇekebilirTurizm cennetinde vahşi cinayetin detayları çıktı: Parmaklarını kesmişTatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti: Bakanlık devreye girdiİlginizi ÇekebilirTatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti: Bakanlık devreye girdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Altın kamp Polis protesto sosyal medya Yunanistan
X Reklam