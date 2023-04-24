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Cips paketini çakmakla açmaya çalışırken binayı yaktı

Fransa'nın Rhone bölgesinde bir kişinin, yiyeceği cipsin paketini çakmakla açmaya çalışırken yanlışlıkla oturduğu binayı yaktığı belirlendi.

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Cips paketini çakmakla açmaya çalışırken binayı yaktı

Fransız basınındaki haberlere göre, şubat ayında bir kişi, Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalışırken oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.

VİCÜDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.

Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde, 27 Şubat’ta bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açmıştı. (AA)

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