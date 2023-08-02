Çocuk katili cani annenin hapishane pozu akıllarda soru işareti yarattı

İki küçük çocuğunu vahşice öldürmekten beş müebbet hapis cezasına çarptırılan cani anne, yeni hapishane fotoğrafında verdiği pozla şaşırttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mayıs ayında iki çocuğu, 7 yaşındaki Joshua “JJ” Vallow ve 16 yaşındaki Tylee Ryan’ı öldürmekten ve beşinci kocasının önceki karısı Tammy Daybell’i öldürmek için komplo kurmaktan suçlu bulunan Lori Vallow Daybell, çekilen son fotoğrafında neredeyse “sırıtırken” görüldü.

Vallow, hayatının geri kalanını şartlı tahliye olasılığı olmadan parmaklıklar ardında geçirmeye mahkum edildikten 24 saat sonra, yüksek güvenlikli bir kadın hapishanesi olan Pocatello Kadın Islah Merkezi’ne alındı.

Yeni hapishaneye girmeden önce, başını hafifçe sağa eğik ve kaşını kaldırmış olan “anne”, gülümsüyormuş gibi görünerek alaycı bir şekilde poz verdi.

Vallow’un bu pozu infial yaratırken daha önce de “ölümlerin kazara olduğunu” ve ölmüş çocuklarının “cennette çok meşgul ve mutlu olduğunu” iddia ederek masum olduğunu savunduğu için tepki çekmişti.

Vallow, küçük çocuklarını Eylül 2019’da Tammy Daybell’in öldürülmesinden sadece haftalar önce öldürdü. Chad Daybell’le, Kasım 2019’da, Daybell’in görüşmediği karısı Tammy’nin ölümünden iki hafta sonra evlendi.

Çift, Hawaii’ye kaçtı ve burada çocukların gizemli kaybolmalarıyla bağlantılı olarak tutuklandılar ve polis çocukların yanmış cesetlerini ertesi yaz Idaho kırsalındaki Vallow’un evinin yakınındaki derme çatma bir mezarda buldu.

Savcılar, cinayetlerden sonra, üç ölümle ilgili olarak Sosyal Güvenlik yardımları ve hayat sigortası parası topladıklarını iddia etti.

Vallow’un avukatları, Hz. İsa’nın geri dönebilmesi için 144.000 takipçi toplayarak dünyayı kurtarmasına yardım etmesi gereken bir “cinsel tanrıça” olduğunu söyleyen Chad Daybell tarafından beyninin yıkandığını savundu.

Ancak eski arkadaşları, Vallow’un söz konusu iddiaları kendisinin söylediğine, çocuklarına ve hayatındaki diğer insanların kötü ruhlar tarafından ele geçirilip “zombilere” dönüştürüldüğüne inandığına dair ifade verdiler.

Aynı suçlamalarla karşı karşıya olan kocası Chad Daybell de benzer cinayet suçlamasıyla yargılanmayı bekliyor.

İlginizi Çekebilir Her 5 saatte bir cinayet işleniyor

İlginizi Çekebilir Abla katili, cinayetten önce sakinleştirici ilaç almış

İlginizi Çekebilir Psikiyatr katili liselinin cezası belli oldu