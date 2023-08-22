Çocuklar 300 metre yüksekte mahsur kaldı, ordu alarm durumuna geçti
Pakistan, 6 çocuğun okula gitmek için bindikleri teleferiğin arızalanması nedeniyle metrelerce yüksekte havada asılı kalmasını konuşuyor. Çocukları kurtarmak için ordu da devreye girdi.
Pakistan’da okula gitmek için teleferiğe binen çocukların yaklaşık 300 metre yükseklikte havada asılı kalması orduyu harekete geçirdi.
Dağlık Battagram bölgesinde her sabah okula gitmek için yerel halk tarafından işletilen teleferiği kullanan çocuklar, bu sabah büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. 6’sı çocuk 2’si öğretmen 8 kişi, teleferikte yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 300 metre yüksekte asılı kaldı.
Saatlerdir süren kurtarma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi yaptığı açıklamada “İnsanlar 274 metre yüksekte mahsur kaldı” dedi.
Kabloları kopan ve tek kabloyla havada kalan teleferikteki arıza giderilemezken orduya bağlı bir helikopterin bölgeye gönderildiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının rüzgar nedeniyle aksaması endişe yarattı.
Dağlarla çevrili bölgede yol ve köprü olmaması nedeniyle halk genelde teleferiklerle yolculuk ediyor.