‘Cömert hediye’ skandalı… Rüşvet aldığı zenginlerin isimleri açıklandı

ABD'de, ücret ödemeden yaptığı lüks tatillerle gündemde olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın, bilinenin dışında 3 zengin iş insanından daha "cömert hediyeler" aldığı ortaya çıktı.

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ABD’nin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas’ın, Cumhuriyetçi milyarder iş insanı Harlan Crow’un dışında 3 yeni isimle olan ilişkisine dair bir rapor yayımladı.

“Clarence Thomas’ın 38 Tatili” adıyla yayımlanan raporda, “Thomas, Yüksek Mahkemede geçirdiği 30 yıl boyunca çoğu Amerikalının yalnızca hayal edebileceği yaşam tarzına istikrarlı bir şekilde erişmenin keyfini çıkardı. Hesap bilgileri, Thomas’ın bilinenden çok daha kapsamlı, zengin ve iyi bağlantıları olan bir müşteri ağından gizlice nasıl fayda sağladığını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Yeni raporda, Thomas’ın, yakın ilişki kurduğu en az 3 milyarder iş insanından bilinenden çok daha fazla özel jet seyahatleri, spor etkinliklerine katılım, lüks mekanlarda tatil gibi bir kısmı “beyan edilmemiş” hediyeler kabul ettiği kaydedildi.

Söz konusu 3 iş insanının, “Berkshire Hathaway” isimli holdingin eski varisi David Sokol, kurduğu “Waste Management” isimli şirketiyle büyük servet sahibi olan H. Wayne Huizenga ve petrol şirketi sahibi Paul “Tony” Novelly olduğu belirtildi.

ProPublica’nın, söz konusu bilgileri, Thomas’ın bazı gezilerde yanında bulunan personeli dahil 100’den fazla kişiyle görüşerek, ayrıca US Marshals Service ve vergi mahkemesi kayıtlarını inceleyerek elde ettiği aktarıldı.

Raporda, Yüksek Mahkeme Yargıcı’na “milyonlarca dolar değerinde” hediyeler sunan iş insanlarının Cumhuriyetçi Parti bağışçısı olduğu ve yargıdaki görevine atandıktan sonra Thomas’la dostluk kurduğu vurgulandı.

ABD YARGISINDA ETİK TARTIŞMALARI

Kar amacı gütmeyen internet haber sitesi ProPublica'nın, 6 Nisan’da, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas’ın Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow’un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazması, “adalet sisteminde etik sorunlar” tartışması başlatmıştı.

Haberde, Thomas’ın 20 yıldır Crow’a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti.

Kongredeki Demokratlar, Thomas’a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.

Komite, en son 9 Mayıs'ta, haberlere konu olan milyarder iş insanı Harlan Crow ile şirketlerinden, Yargıç Thomas ile girilen para alışverişi ve verilen hediyelerin detaylı listesini talep etmişti.

ABD’de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor. (AA)

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