Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda yaptığı görüşmede, Türkiye olarak, Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.
Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.
ERDOĞAN, CEZAYİR LİDERİYLE DE GÖRÜŞTÜ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir’in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti. (AA)