Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjında İtalyan mevkidaşı Tajani ile Türkevi binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının X resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı. (AA)