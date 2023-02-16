Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Pakistan Başbakanı Şerif, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. (DHA)

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