Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe kritik telefon görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Filistin halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Batı Şeria’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirten Erdoğan, Cenin saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

BİR GÖRÜŞME DE SUDAN’LA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak, bayramın tüm Sudan halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Görüşmede, Sudan’da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan’dan ayrılmadığını, bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan’dan yürütüldüğünü ifade etti. ile telefonda görüştü.

KATAR EMİRİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulmuştu. (AA)

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