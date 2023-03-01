Yunanistan’da tren faciası… Ulaştırma Bakanı istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı gönderdi

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi.

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Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü. Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

ULAŞTIRMA BAKANI KARAMANLİS İSTİFA ETTİ

Yunanistan’da 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi. Karamanlis, “Ne yazık ki (yenileme) çabalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz” dedi.

MİÇOTAKİS OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras’ın da olay yerine gittiği bildirildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

Atina’dan Selanik’e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis’e taziye mesajı gönderdi. (AA)

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