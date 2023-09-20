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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti.

Yayınlanma: 00:34 - 20 Eylül 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. (AA)

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