Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verenler Reuters’a konuştu

Türkiye'de oy verme süreci başlarken nefesler tutuldu... İngiliz haber ajansı Reuters, oyunu kullanan vatandaşara mikrofon uzattı... İşte seçmenin oy verir vermez yaptığı açıklamalar.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi devam ederken İngiliz haber ajansı Reuters, seçmenin görüşlerine dair bir haber yayınladı. Oy veren vatandaşlarla görüşen Reuters muhabirleri bunları derleyerek kapsamlı bir haber yaptı.

İstanbul’un Anadolu yakasında oyunu kullanan 40 yaşındaki Hasibe isimli bir seçmen, “Erdoğan bize her şeyi verdi. Çok güzel işler yaptı. Bütün hafta heyecanlı geçti. Seçimin ilk turda biteceğini düşünüyorum” dedi.

Emekli bir sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Ahmet Kalkan isimli bir vatandaş ise, “Ben bu seçimi demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçim olarak görüyorum. Ben demokrasiyi seçiyorum” derken oyunun ise Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gittiğini dile getirdi.

“FİKRİM DEĞİŞTİ, BOŞ SÖZLERDEN BIKTIK”

Erdoğan’a destek vereceğini söyleyen Mehmet Akif Kahraman isimli vatandaş ise, “Fikrim bir an bile değişmedi” yorumunu yaptı.

Telekomünikasyon sektöründe çalışan 36 yaşındaki Kübra isimli bir seçmen, “Birçok kez oy verdim ve ilk kez bu kadar heyecanlıyım. Ben Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na oy verdim. Ben eğitim, hukuk, demokrasi ve insan hakları konusunda ilerleme ve değişim istiyorum” ifadesini kullandı.

80 yaşındaki Güngör Yücel isimli bir diğer vatandaş ise, “Son seçimden beri fikrim değişti. Hakarete uğramış hissediyorum. Aynı sözlerden ve boş sözlerden bıktık. Elbette Erdoğan iyi şeyler de yaptı fakat son dönemde millete tepeden baktı ve hakaret etmeye başladılar gibi. Bir yaştan sonra buna katlanmak zor” dedi.

ANTAKYALI VATANDAŞ: ÖLÜME TERK ETTİLER

6 Şubat’ta korkunç deprem felaketiyle sarsılan Antakya’da yaşayan Süheyla Azaki Gök isimli bir vatandaş, “Şehrimizi sevdiğimiz için buranın yeniden yapılması için geldik. Bu seçimleri gelecek için bir umut olarak görüyorum” ifadesini kullandı.

Bir öğretmen olan Behzat Öz, “Büyük bir yıkım yaşadık. Okulumuz da kullanılamaz durumda. Bu binayı da kullanamıyoruz ve gördüğünüz gibi sandıklar dışarı kuruldu” dedi. Özgür Kayabölen isimli Antakyalı vatandaş, “Bu hükümeti sevmiyoruz, özellikle cumhurbaşkanını. Depremden sonra insanları ölüm terk ettiler. Depremden sonraki dört gün boyunca bir kişi bile gelmedi” dedi.

“ÜLKENİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR”

Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti’ye ve Erdoğan’a oy verdiğini söyleyen Ahmet Çelebi isimli seçmen, “Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları beni ikna etmeye yetmedi” yorumunu yaptı.

Yine Diyarbakır’da oyunu kullanan 26 yaşındaki Nuri Can isimli vatandaş, “Ben Yeşil Sol Parti ve Kılıçdaroğlu’na oy verdim çünkü ekonomik kriz her şeyi bizim için zorlaştırıyor. Ülkenin bir değişime ihtiyacı var” dedi.

51 yaşındaki emekli Hayati Arslan ise, “Ben AKP ve Erdoğan’a oy verdim. Ülke ekonomisi iyi değil fakat ben halen Erdoğan’ın bu sorunu çözebileceğine inanıyorum” dedi.

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