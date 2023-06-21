Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği açıklandı.
Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaret gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceklerdir” denildi. (DHA)