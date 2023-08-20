Cumhurbaşkanı’nın kritik ziyareti öncesinde ülke karıştı: Yanlış mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Macaristan ziyareti öncesinde ülke siyaseti karıştı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere bugün Budapeşte’ye gidecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde; Macaristan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.

Fakat henüz Budapeşte’ye gitmeden Erdoğan’ın ziyareti ülkeyi karıştırdı… Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir açıklama yapan muhalefet partisi Parbeszed Partisi’nin sözcüsü Richard Barabas, bu ziyareti eleştirdi.

Facebook üzerinden açıklamalarda bulunan Barabas, “Bu ziyaret Macar halkına ve uluslararası kamuoyuna çok ciddi ve tehlikeli bir mesaj gönderiyor” dedi. Barabas, “Türkiye Cumhurbaşkanı insan hakları değerleri, demokrasi ve haklar konusunda Avrupalılar, Macarlar ve biz Yeşillerin inandıkları değerlerden çok uzaklaştı” dedi.

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