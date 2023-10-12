Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi Başkanı adayını belirledi

ABD'de Cumhuriyetçiler, Steve Scalise'i bir sonraki Temsilciler Meclisi Başkanı olarak aday gösterdiler.

Sozcu.com.tr

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Kongre Binası’nda yapılan özel oylamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri mevcut çoğunluk lideri Scalise lehine oy kullandı. Diğer aday, Yargı Komitesi Başkanı ve Ohio Temsilcisi Jim Jordan’ı kıl payı geride kaldı.

Kan kanseriyle mücadele eden Louisiana kongre üyesi, 2017’de kongre beyzbol maçı antrenmanında milletvekillerine yönelik toplu bir saldırıdan kurtulduktan sonra bazıları için bir kahraman olarak görülüyor.

Scalise daha sonra yaptığı açıklamada “Yapacak çok işimiz var” dedi.

CUMHURİYETÇİLERİN DURUMU BELİRSİZ

Önceki Başkan Kevin McCarthy’nin geçen hafta görevden düşürülmesinin ardından Cumhuriyetçiler çıkmaza girdi. Partinin başkan adayı Donald Trump’ın desteklediği sertlik yanlısı Jordan’ın oylamada Scalise’e destek verip vermeyeceği belirsiz. Demokratlar Cumhuriyetçi adaya karşı çıkmaya hazırlanıyor.

Scalise’in Demokrat muhalefetin üstesinden gelmek için neredeyse tüm Cumhuriyetçilerin ihtiyaç duyacağı oyları toplayıp toplayamayacağı belli değil. Genelde gerekli çoğunluk 218 oy, ancak şu anda iki boş koltuk var ve bu da barajı 217’ye düşürüyor.

Jordan, özellikle o zamanki başkanın 2020 seçimlerinin sonuçlarını bozmak için çalıştığı ve 6 Ocak 2021’de Kongre Binası’na yapılan saldırıya yol açtığı dönemde Trump ile yakın ittifakıyla biliniyor. Trump, Jordan’ın başkanlık koltuğuna oturmasını destekledi.

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