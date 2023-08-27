Cumhuriyetçiler’de gündem Elon Musk

ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçiler adına mücadele etme amacındaki milyoner Vivek Ramaswamy, bazı vaatlerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 2024’teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy, seçimleri kazanması durumunda Tesla, X ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ı danışmanı yapmak istediğini açıkladı.

NBC News’in haberine göre Ramaswamy, Iowa eyaletinde katıldığı seçim etkinliğinde başkan seçilmesi durumunda kendisine “yepyeni” bir ekip kuracağını belirtti.

Ramaswamy, “Elon Musk’ı son zamanlarda daha iyi tanıma fırsatım oldu. Twitter’daki çalışanların yüzde 75’ini kovduğu için ilginç bir danışman olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramaswamy’nin, haziranda Musk’ın Çin ziyareti için “endişe verici” yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise Ramaswamy’nin videolarını alıntılayarak onun “umut vadeden bir aday” olduğunu ve “düşüncelerini açıkça ifade ettiğini” belirtmişti.

Öte yandan Ramaswamy, geçen hafta Fox News’e verdiği röportajda ülkeyi Musk’ın X’i yönettiği gibi yönetmek istediğini dile getirmişti. (AA)

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