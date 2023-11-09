Danimarka kraliyet ailesi karıştı: Yasak aşk iddiaları sonrasında prensin yüzüne bile bakmadı

Danimarka kraliyet ailesinde yasak aşk krizi giderek büyüyor...

Sozcu.com.tr

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Avrupa’nın sakin ülkelerinden Danimarka’da kraliyet ailesi son yılların en büyük krizlerini yaşıyor…

Geçen yıl sürpriz bir kararla 4 torununun kraliyet unvanlarını geri alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in kararının arkasında yasak aşk iddiası olduğu iddia edilmişti. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karar ile birlikte Prens Joachim’in soyundan gelenlerin unvanları “kont” ve “kontes” olarak değiştirildi. Kraliçe’nin küçük oğlu Joachim bu karara sert tepki göstererek durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti.

O dönemde İspanya medyası kraliyet ailesini sarsan kararın arkasında bir yasak aşk olduğunu iddia etmişti. İddiaya göre Prens Joachim’in yengesi Prenses Mary’e aşık olmuştu ve Kraliçe Margrethe bu sebeple bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

Vanitatis Elconfidencial dergisi, evli olan 53 yaşındaki Prens Joachim’in abisi Veliaht Prens Frederik’in eşi Prenses Mary’ye aşık olduğunu öne sürdü. Haberde bir kraliyet etkinliğinde sarhoş olan Prens’in yengesi Mary’yi öpmeye çalıştığı da iddia edildi.

Dünyanın en huzurlu ülkelerinden birinde bu olay büyük yankı uyandırırken önceki gün ise yeni bir “yasak aşk skandalı” patlak verdi…

Veliaht Prensi Frederik’in eşi Prenses Mary’i Meksikalı bir iş kadınıyla aldattığı öne sürüldü. Lecturas dergisi, Prens Frederik’in 47 yaşındaki Meksikalı Genoveva Casanova ile Madrid’deki bir sergide görüntülendiğini duyurdu.

Taraflar bu iddiayı yalanlarken dün ise Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi… İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia’nın katıldığı davette yasak aşk iddialarından sonra Prens Frederik ve Prenses Mary ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Etkinlik boyunca eşine mesafeli duran ve hiç göz teması kurmayan Prenses Mary’nin bu duruşu, eşini affetmediğine ve iddiaların gerçek olduğuna dair yorumlar yapılmasına sebep oldu.

İspanyol kralı ve kraliçesinin Danimarka’ya gittiği sırada Prens Frederik’in Madrid’de milyarder Alba Düşesi’nin eski gelini olan Casanova ile görüntülenmesi dikkat çekerken Casanova da ilk kez konuştu… Casanova, Prens Frederik ile aşk yaşadıklarına dair iddiaları sert ve net bir dille yalanladı. Casanova, avukatlarının harekete geçtiğini ve yasal işlem başlatacağını dile getirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan beden dili uzmanı Judi James de, “Prenses Mary, gergin bir çene çizgisi sergiledi. Etkinlik sırasında endişeyle alyansıyla oynadı. İspanyol kraliyet çiftiyle birlikte kocasına katılırken ‘biraz kibirli’ bir bakışa sahipti” dedi.

James ayrıca, “Geçmişte Prenses Mary ve Prens Frederik doğal olarak dokunsal ve eğlenceli olma eğilimindeydiler. Fakat Mary bazı fotoğraflarda kopuk görünüyor. Frederik kolunu karısına doğru uzatırken ‘tereddütlü’ görünüyor ve göz teması kurmuyor gibi” ifadesini kullandı.

Prenses Mary’nin vücudunun Prens Frederik’in ters tarafına dönük olduğunu ve Prens’in gövdesinin ise Mary’e dönük olduğuna dikkat çekildi.

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