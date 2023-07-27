Danimarka polisi, Kur’an yakılmasını engellemek isteyen kadını durdurdu

Kuran yakma provokasyonlarının hız kesmediği Danimarka'da polis, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen bir kadına izin vermedi.

Sozcu.com.tr

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

Danimarka’daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz’da Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kur’an-ı Kerim’i alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.

Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kur’an-ı Kerim’i almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kur’an-ı Kerim’i gruba yeniden verdi. Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, “Kimse Kur’an-ı Kerim’i yakmaz, size yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIKLA DA SUÇLANDI

Yerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında “hırsızlığa teşebbüs” suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Danimarka’daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı. (AA)

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