Danimarka ve Hırvatistan’dan düzensiz göç vurgusu

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, son dönemde artan düzensiz göçle mücadelenin Avrupa'nın sınırlarının korunması için önemli olduğunu söyledi.

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Frederiksen, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki temasları kapsamında, Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi. İki başbakan, ikili ilişkileri, son dönemde artan düzensiz göç sorununu ve Danimarka’nın Hırvatistan’a yaptığı yatırımları ele alırken görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Frederiksen, son dönemde Batı Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya düzensiz göçmen geçişlerinin artığına dikkati çekerek “Bu endişe verici bir durum. Avrupa’nın dış sınırlarının korunması için yasa dışı göçle mücadele edilmeli.” dedi.

“YENİ ÇÖZÜMLER DÜŞÜNÜLMELİ”

Hırvatistan’ın düzensiz göçle mücadelede önemli bir konumda olduğunu söyleyen Frederiksen, “İnsanlar, Avrupa’ya ulaşabilmek için canlarını tehlikeye atıyor. Yeni çözümler düşünülmeli.” diye konuştu.

Frederiksen ayrıca, ülkesinin Ukrayna’ya her zaman destek verdiğini anımsatarak, “İki ülke de Ukrayna’ya siyasi, maddi ve askeri desteğini sunuyor. Ukrayna’ya olan desteğimizi sürdürmek önemli. Özellikle Ukrayna için kilit önem taşıyan askeri donanım üretimini artırmalıyız.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen yıl 330 milyon avroya ulaştığını belirten Frederiksen, Danimarkalı turistlerin tatil için Hırvatistan’ın sahil kentlerini tercih ettiğini söyledi.

Plenkovic de düzensiz göçle mücadelede ülke sınırlarının ileri düzey teknoloji ve 6 bin 500 Hırvat polisince korunduğunun altını çizerek, “Komşu ülke Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek’e dikenli tel çekmek, bariyer kurmak veya fiziksel engeller koymak Hırvatistan’ın siyasi öncelikleri değildir.” dedi.

Hırvatistan polisinin yasa dışı yollarla ülkelerine girmek isteyen göçmenlere karşı Avrupa ve Hırvatistan kanunlarına göre davrandığını ifade eden Plenkovic, Hırvatistan’ın 1 Ocak itibarıyla Şengen bölgesine dahil olduğunu anımsattı. (AA)

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