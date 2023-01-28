Danimarka’da işçilerin resmi tatil isyanı

Danimarka'da işçi sendikaları, koalisyon hükümetinin savunma harcamalarını artırmak için 11 resmi tatilden birini iptal etme planına tepki gösterdi.

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Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Lizette Risgaard, düzenlediği basın toplantısında, resmi tatilin kaldırılmasına yönelik planın, Danimarka örneğine apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.

1,3 milyon üyesi olan konfederasyonun planın uygulamaya geçirilmemesi için internette başlattığı kampanyayı yaklaşık 500 bin kişi imzaladı.

Bu arada, askeri personeli ve kiliseleri temsil eden dernekler de plana karşı olduklarını açıkladı.

“SORUN OLMAYACAK”

Diğer yandan, Başbakan Mette Frederiksen, parlamentoda yaptığı konuşmada, fazladan bir gün çalışmanın sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Frederiksen, savunma ve güvenlik, sağlık hizmetleri, psikiyatri ve yeşil geçiş harcamalarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Savunma konusunun özellikle Ukrayna – Rusya Savaşı’nın başlamasıyla ülkede daha fazla gündeme gelmesi dikkati çekiyor.

Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti ve Ilımlı Parti’den oluşan koalisyon hükümeti, 15 Aralık 2022’de, savunma harcamalarını artırmak için 11 resmi tatilden birinin iptal edilmesine karar vermişti.

Söz konusu kararın ardından 1686’da resmi tatil olarak ilan edilen “Büyük Dua Günü”nün resmi tatil olmaktan çıkarılması bekleniyor. (AA)

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