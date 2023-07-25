Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ediyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar sürüyor.

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Danimarka’daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır’ın, daha sonra da Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

İslam’a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur’an-ı Kerim’i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu.

Grup üyeleri, daha sonra Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur’an-ı Kerim’i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur’an-ı Kerim’in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu. Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz’da Kur’an-ı Kerim’i yakan grup, 24 Temmuz’da sırasıyla İran ve Irak’ın Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenleyerek, İslam’a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz’da ve 24 Temmuz’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

KUR’AN-I KERİM YAKMAK İÇİN İZİN İSTEYEN KİŞİ TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin isteyen 31 yaşındaki kişi, bu talebinden vazgeçti.

SVT’ye açıklamada bulunan söz konusu kişi, “Böyle bir eylem için polise izin başvurusunda bulunduğuma pişman oldum. İslam’a saygı duymalıyım ve tüm İranlılardan özür dilerim.” dedi.

Bu arada, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarına bir haftadır sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan hükümet adına Dışişleri Bakanı Tobias Billström yazılı bir açıklama yayımladı.

Billström, “Hükümetin ilk önceliği içeride ve dışarıda İsveç vatandaşlarının güvenliğidir. Bu konularla ilgili yaptığımız çalışmaları yakında Mecliste anlatacağım.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, 8 Temmuz’da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkede Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İSVEÇ’TEKİ PROVOKASYONLAR

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan’ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran’da, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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