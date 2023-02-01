Dans edip Instagram’da paylaşan çifte 10 yıl hapis cezası

Son aylarda halkın ayaklandığı İran'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl ahlak polisinin gözaltına aldıktan sonra öldürdüğü İranlı kadın Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında halk hareketinin başladığı İran’dan tepki yaratan bir karar daha geldi.

20’li yaşlarındaki Astiyazh Haghighi ile nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi’nin sosyal medyada paylaştığı romantik dans videosu mahkemelik oldu. Çiftin Azadi Kulesi önünde romantik bir şekilde dans etmesi Tahran yönetimini öfkelendirdi. Videoda Haghighi’nin başörtüsü takmamasının son dönemde artan gösterilerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre içinde paylaşım rekoru kıran videonun Kasım ayının başında çekildiği belirtildi. Kadınlara yönelik çok sıkı kuralların uygulandığı İran’da kadınların bir erkekle veya yalnız başlarına dans etmesi yasak.

GEREKÇELERİ ÇOK SERT

Tahran’daki mahkemeden yapılan açıklamada hem Haghighi hem de Ahmedi’ye 10 yıl 6 ay hapis cezası verilirken ikiliye internet kullanmama ve yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. Sosyal medyada ünlenen çifte cezanın, “Ulusal güvenliği bozacak toplanma” ve “yolsuzluk ve fuhuşa yönlendirme” suçlarından verildiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Haghighi’nin Tahran’ın dışındaki Karçak Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi. Bu cezaevinin şartları sık sık uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Mahsa Emini’nin ölümü sonrasında en az 14 bin gösterici gözaltına alınmış ve bunlardan bazılarına idam cezası verilmişti.

İran’ın başkentinin en önemli yapılarından biri olan Azadi Kulesi (Özgürlük Kulesi) ülkenin son şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1970’lerde yapılmıştı.

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