Darbe sonrası AB, Nijer ile iş birliğini askıya aldı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Nijer ile güvenlik iş birliğini askıya aldıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Nijer ile tüm güvenlik iş birliğini askıya aldıklarını duyurdu. Borrell, “AB, Nijer’deki darbe sonucu ortaya çıkan yetkilileri tanımıyor ve tanımayacak” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada Borrell, “Başkan Bazoum demokratik olarak seçildi ve bu nedenle Nijer’in tek meşru Cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor. Koşulsuz ve gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. AB, Başkanın ve ailesinin güvenliğinden darbecileri sorumlu tutuyor. Darbecilerin anayasanın askıya alındığını ve demokratik kurumların tasfiye edildiğini ilan etmeleri huzuru, istikrarı ve güvenliği korunması gereken Nijer devletini ve halkını zayıflatmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Ülkede anayasal düzenin gecikmeden ve eksiksiz bir şekilde yeniden sağlanmasına yönelik AB’nin çağrılarını yineleyen Borrell, “Yaptırımların kabulü de dahil olmak üzere alınacak ECOWAS kararlarını desteklemeye hazırız. Nijer’in cumhuriyetçi kurumlarının bütünlüğüne yönelik bu kabul edilemez saldırı, Avrupa Birliği ile Nijer’i her yönüyle birbirine bağlayan ortaklık ve iş birliği açısından sonuçsuz kalmayacaktır. Bu bağlamda, bütçe desteğinin derhal kesilmesine ek olarak, güvenlik alanındaki tüm iş birliği eylemleri derhal yürürlüğe girecek şekilde süresi olarak askıya alınmıştır” dedi. (DHA)

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