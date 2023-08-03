Darbe sonrası Nijer’den tahliyeler sürüyor

Nijer'deki darbenin ardından pek çok ülke vatandaşlarının tahliye operasyonlarına devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD, 26 Temmuz’da darbenin yaşandığı Nijer’deki büyükelçiliğini geçici olarak kısmen tahliye etme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer’deki durumu göze alarak acil ihtiyaç duyulmayan personel ve ailelerini ülkeden geçici olarak çekeceklerini bildirdi.

Büyükelçiliğin sınırlı şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydeden Miller, Nijer’le en yüksek seviyede diplomatik ilişkilerin korunacağını vurguladı. Miller ayrıca, ABD’nin, Nijer cuntasına karşı yeni adımlar atması beklenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği’ni desteklediğini belirtti.

‘ŞİDDET YÜKSELEBİLİR’ UYARISI

İngiltere de Batı Afrika ülkesi Nijer’deki büyükelçilik personeli sayısını azaltma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’de ordunun yönetime el koymasının protestolara ve huzursuzluğa yol açtığı belirtilerek, söz konusu protestoların şiddet içerebileceği ve durumun uyarı yapılmadan hızla değişebileceği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İngiliz vatandaşlarından oluşan ilk grubun Nijer’den güvenli şekilde ayrıldığını duyurdu.

Güney Kore 3 ve Japonya 8 vatandaşını ülkeden tahliye etti. Yonhap’ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, 3 vatandaşlarının Fransa’nın tahliye uçuşları vasıtasıyla Paris’e ulaştığını bildirdi. (AA)

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