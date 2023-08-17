Darbe sonrası Nijer’e askeri müdahale toplantısı

ECOWAS Genelkurmay Başkanları, Nijer'e olası müdahaleyi ele almak için Gana'da toplanıyor.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, İhtiyat Kuvvetlerinin Nijer’e müdahale kararı için bugün ve yarın Gana’da olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

ECOWAS Savunma Genelkurmay Başkanları Komitesi (CCDC), merkezi Nijerya’nın başkenti Abuja’da bulunan ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerinin (ESF) Nijer’deki cunta yönetimine karşı müdahale kararı için bir araya geleceğini duyurdu. Komutanların yapacağı bu toplantı, daha önce 12 Ağustos Cumartesi günü için planlanmış ancak Nijer Cumhuriyeti’nde anayasal düzenin yeniden tesisi için öncelikle diplomatik yolların tüketilmesi amacıyla ertelenmişti.

ECOWAS ülke başkanları tarafından 10 Ağustos’ta yapılan toplantıda, herhangi bir müdahale ihtiyacı durumunda CCDC, Nijer Cumhuriyeti’nde anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerini hazır konuma getirmişti. (DHA)

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