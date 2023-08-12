Dehşet evinin yeni fotoğrafları çıktı: 14 yıl burada seks kölesi yapmış

Rusya'nın Smolina bölgesinde geçen hafta ortaya çıkan dehşet evinin detayları yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Smolina bölgesinde geçen haftalarda ortaya çıkan ve 14 yıl önce kaçırıldıktan sonra bir köy evinde tutularak “seks kölesi” haline getirilen kadın ve saldırgan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

14 yıl önce kaçırıldıktan sonra ortaya çıkan Ekaterina isimli bir kadın polise giderek şikayetçi olmuştu. Genç kadın 14 yıl önce “bir şeyler içme” daveti üzerine 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov’un evine gitmiş ve ortadan kaybolmuştu.

Genç kadın, kendisine tecavüz eden, zorla cinsel ilişkiye giren ve şiddet uygulayan Cheskidov ve annesinden şikayetçi olurken, Cheskidov’un çok sarhoş olup bodrum kattaki “zindanın” kapısını kilitlemeyi unutmasıyla evden kaçmayı başarmıştı.

14 yıl boyunca kadını bir “seks kölesi” haline getiren Cheskidov ise çıkarıldığı mahkemede genç kadınla aşk yaşadığını ve Ekaterina’nın rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. Fakat evde baskın yapan polisler, evde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Hamamböceklerinin cirit attığı evin bodrum katında pornografik içerikli poster ve afişlerin yanı sıra bilgisayarda da bu tür içerikler bulundu. İşkence aletlerinin de bulunduğu bodrumda ise bir işkence mekanizmasının bulunduğu görüldü.

Haç benzeri bir sistem kuran vahşi adamın kadını oraya bağlayarak işkence ettiği de tespit edilirken adamın kadına binlerce kez tecavüz ettiği belirtildi. Adamın kadının boynunu ve kafasını bir yere tasma benzeri bir sistem ile bağladığı da belirtilirken kadının ağzının da sürekli bağlı olduğu açıklandı.

Rus devlet televizyonu, “Bu tuzaktan kaçmak imkansızdı çünkü bu sadist adam kadının kaçmasını engellemek için özel bir cihaz geliştirmiş” ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

Olayı soruşturan bir yetkili ise, “Cheskidov, iki tahta parçasıyla bir metali bağlamış ve tahta ilmikle kadının kafasını ve boynunu bağlamış” ifadesini kullandı. Öte yandan polis memurları, 30’lu yaşlarında öldüğü tahmin edilen bir kadının kalıntılarına da ulaştı.

Görüntülerde kadından kalan kemik parçalarının bir tencerede bulunduğu da belirtildi. Ekaterina, bir kadının daha kendisi gibi tutulduğunu fakat kadının daha sonra öldürüldüğünü açıkladı. Ekaterina, “Cheskidov, o kadını gözlerimin önünde öldürdü ve ona itaat etmezsem sonumun onun gibi olacağını söyledi” dedi.

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