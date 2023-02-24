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Dendias: Hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin kazandığı bir çözüm bulunabilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğine inandığını söyledi.

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Dendias: Hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin kazandığı bir çözüm bulunabilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, yerel SKAI TV’ye yaptığı açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirten Dendias, bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etti.

Dendias, her iki ülkenin de seçim sürecinde olduğunu hatırlatarak, “Belki de Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin ya da istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir.” dedi.

Nikos Dendias, “Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir.” ifadelerini kullandı. (AA)

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