Deniz Feneri’nin avukatı insan ticaretinden gözaltında

Almanya’da yüzyılın yardım dolandırıcılığını yapan Deniz Feneri Derneği’nin baş sanığı Mehmet Gürhan’ın avukatı Ünal K., "Almanya’ya insan kaçıran bir çetenin lideri“ olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ünal K.‘nın, zengin Türkleri ve diğer yabancıları 20 bin Euro karşılığı Almanya’ya getirtip, sahte şirket ve sahte adreslerle oturma izinleri aldırdığı belirtiliyor.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya'da 2018 sonlarında görülen Deniz Feneri davalarının baş sanığı olan Mehmet Gürhan'ın avukatı Ünal K., insan taciri bir çetenin lideri olmaktan gözaltına alındı.

Frankfurt doğumlu 51 yaşındaki Ünal K., Frankfurt Başsavcılığı tarafından “Türkiye, İran, Irak, Sudan, Çin ve Vietnam’dan insanları yasal olmayan yollarla, kişi başı 20 bin Euro gibi bir ücret karşılığı getirtip, suç ortaklarıyla birlikte kurdukları sahte şirketlerde çalışıyor göstermekle” suçlandı.

Sahte oturma izni alan bazı zengin Türkler de gözaltına alındı.

SAHTE İKAMET VE ŞİRKETLER

Oturma izni için ortalama 20 bin Euro ödeyen bu kişilere, ayrıca sahte evler ayarlandığı, sahte ikametgahlar düzenlendiği, Rheinland-Pflaz Eyaleti ile Saarland'da evler satın alındığı ya da kiralandığı ortaya çıktı.

Ancak bu adreslerin bazılarının sadece posta kutusunun bulunduğu belirtiliyor. Başsavcılığın soruşturmasının ardından mahkeme kararı ile Deniz Feneri'nin avukatı Ünal K., gözaltına alındı. Ayrıca 91 eve ve Ünal K.‘nın bürosuna baskın düzenlendi. İnsan taciri şebekesiyle ilgili en az 15 delile el konuldu.

BİR DE UYUM ÖDÜLÜ ALMIŞ

İslamcı kimliği ile ön plana çıkan Avukat Ünal K., Frankfurt Belediyesi'nden uyum ödülü bile almıştı. Deniz Feneri davasıyla tanınan Ünal K., mahkeme ile sanıkların daha az ceza almaları konusunda anlaşma yapmış ve müvekkili Mehmet Gürhan'ın bir açık mektubunu kamuoyuna sunmuştu.

Ünal K., Almanya'da ayrıca Almanya Şii İslam Cemaati yöneticiliği, Hazreti Fatma Cami Dernekleri genel sekreterliği, Hessen İslam Birliği başkan yardımcılığı görevlerinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Almanya'da 'AKP seçim etkinliği' alarmı

İlginizi Çekebilir Almanya'da yeni yabancı işçi yasası: Türklere kapılar sonuna kadar açıldı