Deprem bölgesinden büyük göç: ‘Belki bir daha dönemeyiz’

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evsiz kalan binlerce kişi farklı yerlere göç ederek belirsiz bir geleceğe adım attı. Dünya basını, her şeylerini ve yakınlarını kaybeden depremzedelerin hikayesini gündeme taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açarken hayatta kalmayı başaran ancak artık gidecek evleri kalmayan ya da konutları hasar alan binlerce kişi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Dünya basını da büyük bir trajedinin yaşandığı deprem bölgelerinden ayrılanların hikayelerini okuyucularla paylaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, neredeyse sağlam evin kalmadığı Hatay'daki depremzedelerle konuştu. Eşi ve kızını depremzedelere açılan öğrenci yurduna yerleştiren ve eşyalarını korumak için hasar gören evinin önünde nöbet tutmaya başlayan Rıza Atahan, “Hayattan çok bir beklentim yok ama çocuklarımız önemli” dedi. Atahan, Hatay'da kaos ve zorlukların aylarca sürmesini beklediğini dile getirdi.

‘EVİMİ KORUMAK İÇİN KALACAĞIM’

Suriyeli Hamza Bekri de Isparta'ya gideceğini söyleyerek “Evimiz yıkıldı. Bazı akrabalarımız öldü, bazıları hala enkaz altında. Bir daha Hatay'a dönmeyeceğiz” diye konuştu. Fatma Yitir isimli depremzede, günlerdir arabada kaldıklarını, ne su ne elektrik olduğunu kaydederek “Ankara'ya gidip bir süre orada kalmayı düşünüyoruz” dedi.

Bir depremzede ise Antakya'dan ayrılmayacağını söyleyerek “Bu şehri seviyorum. Evimizi ve yıllarca biriktirdiklerimizi korumak için kalacağım. Burayı yeniden inşa etmek 3-4 yıl sürse de gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Reuters, bölgedeki 158 binden fazla kişinin deprem sonrasında farklı kentlere göç ettiğini, Hatay'dan ayrılanların bir daha kente geri dönebileceklerinden emin olmadığını aktardı. Güvenlik güçlerinin depremzedelere nereye gideceklerini sorup onlara farklı kentlere giden otobüslere yerleştirdiği belirtildi.

‘YOKSUL HALK ÜCRETSİZ BİLET İÇİN GÜNLERDİR BEKLİYOR’

İspanyol El Pais gazetesi de deprem bölgesinden geçtiği haberde, depremin vurduğu yerlerden büyük bir göç yaşandığını yazdı. Ücretsiz sağlanan otobüs biletinin zor bulunması nedeniyle birçok kişinin deprem bölgesinden ayrılamadığını kaydeden İspanyol gazetesi, yüzbinlerce kişinin belirsizlikle dolu bir sürece adım attığını vurguladı.

Gaziantep'teki evi büyük hasar alan, eşi ve üç çocuğuyla günlerdir arabada kalan Berna Toprakçı, El Pais'e yaptığı açıklamada önce İstanbul'a, sonra da akrabalarının olduğu Hollanda'ya gideceklerini söyleyerek “Sonrasını hiç bilmiyoruz. Belki döneriz, ya da dönemeyiz” diye konuştu.

Haberde, 13 milyondan fazla nüfusa sahip deprem bölgelerinde bir milyondan fazla kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Özellikle yoksul vatandaşların ücretsiz biletle otobüslere binip başka yerlere gitmek için günlerdir beklediği, felaket sonrası gelir eşitsizliğinin de daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

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