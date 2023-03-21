Deprem bölgesine 7 milyar euroluk yardım taahhüdü

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi.

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Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda yaklaşık 7 milyar euroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı.

“BİRLİKTE BEKLENTİLERİ AŞTIK”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye’deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık.” dedi.

“Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuşan von der Leyen, “Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

6 MİLYARI TÜRKİYE’YE YAPILACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB dönem başkanı İsveç’in Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye’de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansında taahhüt edilen 7 milyar avroluk yardımın 6,05 milyar eurosu Türkiye için, 950 milyon eurosu Suriyeliler için yapıldı. (AA)

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