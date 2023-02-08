Deprem felaketi: Esad’ın kızının mesajı tepki çekti
Türkiye ve Suriye arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken Şam'dan gelen bir sosyal medya paylaşımı uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketlerinde arama-kurtarma çalışmaları Türkiye’de ve Suriye’de devam ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kızı Zein Esad’ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
İtalya’nın çok okunan gazetelerinden Corriere della Sera’da yer alan haberde Esad’ın 19 yaşındaki kızının takipçilerine uyarıda bulunduğu belirtildi. Paylaşımda Esad’ın, “Dikkatli olun, o bölgelere yardım göndermeyin” ifadesini kullandığı kaydedildi.
“YARDIMLARINIZ BURALARA ULAŞMAYACAK”
Francesco Battistini imzalı haberde, “zzzeiiinnn” lakabıyla Instagram kullanan Esad’ın kızının paylaşımları yer aldı. Londra’da annesi Esma Esad ile yaşayan Zein Esad’ın, “Lütfen kime bağışta bulunduğunuza dikkat edin. İdlib’de teröristleri destekleyen gruplar var. Bu yardımlar Halep, Lazkiye ya da Hama’ya ulaşmayacak” yazdığı belirtildi.
Öte yandan Suriye’de muhaliflerin kontrolü altında olan bölgelere yardımın ulaşmadığı belirtilirken İtalyan medyası, “Muhaliflerin kontrolündeki bölge Suriye’de en çok etkilenen yer” yorumunu paylaştı.