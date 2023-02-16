Deprem sonrası dayanışma için Türkiye’ye gelen Pakistan başbakanına eleştiri yağdı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in dayanışma için Türkiye'ye gideceğini açıklaması ülkede büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Sozcu.com.tr

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On binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün bir açıklama yaparak, Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

Twitter üzerinden de Türkiye ile dayanışma için bölgeye gideceğini belirten Şerif’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi de beklenirken Şerif’in açıklamalarına Pakistan halkı büyük tepki gösterdi.

Şerif’in paylaşımı sonrasında çok sayıda Pakistan vatandaşı ülkelerinde büyük bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çekerek önceliğin kendilerine verilmesini istedi. Yerel medya, “Başbakan Şerif depremin yaşandığı Türkiye’ye giderken halkı ‘önce kendi ülkeni kurtar’ çağrısında bulundu” başlığıyla gelişmeye yer verdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Kendi ülkendeki yoksul insanlarla dayanışma içinde olmaman ve kendi ülkelerini kurtarmakla meşgul olarak insanlarla görüşmeye gitmen çok komik” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcının ise, “Türkiye’ye gezmeye gitmeye can atıyor. Neden? Ülkede ekonomik kriz varken neden halkın parasını harcıyorsun” ifadesini kullandı.

Bir diğer kullanıcı ise, “Başbakanım oraya gitmenize gerek yok. Pakistan’da durum çok kötü. Yoksul insanlar ülkenizde ölüyor önce onları kurtarın. Türkler ve Suriyeliler bizim kardeşimiz fakat ziyaretiniz bir şey değiştirmeyecek” ifadesini kullandı.

Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden iki gün sonra yani 8 Şubat’ta Türkiye’ye gitmeye hazırlanıyordu. Fakat deprem felaketi sonrasında Şerif, ziyaretini erteleme kararı almıştı.

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