Deprem sonrası enkazda doğan ‘mucize bebek’ için güvenlik seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriye'de enkazda doğan Eye bebeğin kaçırılma riski yetkilileri harekete geçirdi. Bebeğin kaldığı hastane önceki gün silahlı saldırıya uğramıştı.

Sozcu.com.tr

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Suriye’de deprem sonrası dünyaya gözünü enkazda açan ve farklı ülkelerden binlerce kişinin evlatlık almak için başvuruda bulunduğu Eye bebeğin Afrin'de tedavi gördüğü hastaneden güvenli bir yere götürüldüğü bildirildi.

Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altında doğan, anne babasıyla dört kardeşi depremde ölen Eye bebek, yıkıntıların arasından zorlukla çıkarılmıştı. Bulunduğunda hâlâ göbek kordonuyla ölen annesine bağlı olan kız bebeğin enkazdan çıkarıldığı görüntüler dünyada da ses getirmişti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan, hastanede tedavi altına alınan ve durumunun iyi olduğu belirtilen Eye için dünyadan başvuru yağarken küçük bebeğin dayısına verileceği açıklanmıştı.

HASTANEYE SİLAHLI SALDIRI

Ancak küçük bebeğin bulunduğu hastaneye önceki gün ateş açılması büyük paniğe neden oldu. Bir hastane yetkilisi, saldırganların bebeğe bakan hastane müdürünü dövdüğünü aktardı.

Müdürün Eye’nin fotoğraflarını çeken bir hemşirenin bebeği kaçırmasından endişelenerek onu işten çıkardığı, hemşirenin de birkaç saat sonra yanında silahlı kişilerle gelerek hastaneyi bastığı kaydedildi.

Doktorlar, Eye’nin akrabası olduğunu söyleyen çok sayıda kişinin hastaneye başvuruda bulunduğunu, bebeğin güvenliğine dair eleştirilerin giderek arttığını söyledi. Bir anda “mucize bebek” olarak tüm dünyada tanınan bebeğin kaçırılma riski nedeniyle koruma altına alındığı ve gizli bir yere götürüldüğü açıklandı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Eye, Suriyeli sağlık yetkilileri tarafından hastaneden alınarak güvenli bir yere götürüldü. Kaynaklar, küçük bebeğin evlatlık işlemlerinin dikkatle inceleneceğini ve Eye için en uygun yerin belirleneceğini aktardı.

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