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Depremin yarattığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüsü

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler bölgede büyük bir yıkıma sebep olurken Çin'in gönderdiği uydulardan çekilen görüntüler ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:57 - 19 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremin yarattığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüsü

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle sarsılırken Çin’in gönderdiği uydulardan gelen görüntüler ise durumun boyutunu ortaya çıkarıyor.

Çin merkezli sektöre medya kuruluşu China Space News, Çin’in Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarının daha iyi analiz edilmesi için uydular gönderdiğini duyurarak bu uydulardan elde edilen görüntüleri paylaştı.

Çin’e ait uydulardan elde edilen görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanlarının L-SAR 01A ve L-SAR 01B isimli iki uydudan veri aldığını duyurdu. Bilim insanları bu uyduların genelde ormanlaştırma, haritalanma ve doğal afetleri engellemek için kullanıldığını da aktardı.

Mikrodalga görüntüleme radar sistemine sahip olan bu cihazların yüzeyin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebildiği de belirtildi. 10 Şubat’ta onlarca yüksek çözünürlüklü görüntü çekildiği ve bu bilgilerin Türk yetkililerin yanı sıra bölgedeki Çinli arama-kurtarma ekipleriyle de paylaşıldığı aktarıldı. Bu sayede arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olunduğu da belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlerde Çin’deki birçok akademik kuruluşun da verileri analiz ederek yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığı belirtildi.

 

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