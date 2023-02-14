Depremin yıkıcı etkisi ortaya çıktı: Reuters drone ile böyle kıyasladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen dakika artarken İngiliz haber ajansı Reuters, depremin boyutu ile ilgili çarpıcı bir video habere imza attı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerle sarsılırken, ölü sayısı da her geçen dakika artıyor…

30 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve 10 şehirde büyük yıkımlara sebep olan depremin yarattığı tahribat ve yıkım da gözler önüne serildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, 2018’de Hatay’da drone ile çekilmiş görüntüler ile 6 Şubat’taki korkunç depremden sonra çekilmiş görüntüleri yan yana getirerek paylaştı.

Dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olan Reuters’ın paylaştığı videolarda depremin gündelik yaşamı ve altyapıyı nasıl etkilediği, binaları nasıl yerle bir ettiği görülüyor.

Hatay’ın farklı noktalarında çekilen görüntülerde mağazaların olduğu caddeler ile tarihi mahallenin de olduğu yerde yaşanan felaket gözler önüne seriliyor.

Asi Nehri’nin yakınlarında yapılan çekimlerde çok sayıda binanın yerle bir olduğu belirtilirken, İngiliz haber ajansı, “Asi Nehri boyunca ve tarihi kasaba içerisinde bir dönem mağazalar, ofisler ve evlerin olduğu caddelerde yıkılmış binalar gözüküyor. Türkiye’de meydana gelen depremde hem Türkiye’de hem de Suriye’de yaşamını kaybedenlerin sayısı 37 bini geçti ve kurtarma çabalarında umutlar azalıyor” yorumunu yaptı.

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