Depremler sonrası diplomaside hareketli günler: Mısır’dan Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası Türkiye’de diplomasi alanında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Depremlerde Türkiye’ye yardım seferberliği başlatan Yunanistan’la gerilimin azalmasının ve Suriye’de Esad yönetimiyle yakınlaşmanın ardından Türkiye, bugün Mısır’dan da önemli bir konuk ağırlayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, depremler sonrası destek ziyareti için bugün Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Şükrü'nün dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla gerçekleştireceği ziyarette Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyareti öncesinde bu sabah depremlerden etkilenen Suriye'ye gitti. Suriye'de savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Mısırlı dışişleri bakanı olan Şükrü, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından karşılandı.

Ziyaret, son dönemde Suriye hükümeti ve Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın son adımı oldu. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi depremler sonrası hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Suriye lideri Beşar Esad'ı telefonla arayarak taziyelerini iletmişti.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Türkiye ve Mısır arasında da ilişkilerde normalleşme adımları geçen aylarda gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında FIFA Dünya Kupası’nın açılışına katılmak üzere gittiği Katar'da, daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Sisi ile el sıkışmıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme olmuştu.

Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada, “Bir yarım saat 45 dakika kadar Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek” demişti.

İlginizi Çekebilir Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

İlginizi Çekebilir Reuters'a konuşan kaynaklar: Türk ve Mısır istihbaratı görüşmelere başladı