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Devlet memurlarının maaşı deprem yardımı için yarı yarıya kesildi, ülkede kriz çıktı

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Pakistan'da yeni bir tartışma başladı... Son yıllarda ekonomik darboğaz içinde olan ülkenin bazı kademelerinde görevli memurların maaşlarının Türkiye'ye yardım edilmesi için yüzde 50 eksik yatması ülkede tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:58 - 26 Şubat 2023 Güncellenme:
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Devlet memurlarının maaşı deprem yardımı için yarı yarıya kesildi, ülkede kriz çıktı

6 Şubat’ta yaşanan depremlerde 50 binden fazla insan yaşamını yitirirken birçok ülkeden de yardım gelmeye devam ediyor…

Pakistan’da ise Türkiye’ye yapılan yardım tartışma yaratarak gündem oldu. Pakistan’ın Balochistan hükümeti bu ayki maaşlarda Türkiye’ye yapılacak yardım oluşturulacak bir fona aktarılmak üzere kesinti yapıldığı açıklandı.

Deprem felaketi bütün dünyayı yasa boğdu.

Pakistan medyasında yer alan haberlerde memurlara resmi olarak bir bilgilendirme yapılmadığı ve memurların hesaplarında maaşlarını yüzde 50 eksik görünce şaşkına döndüğü de belirtildi.

Pakistan’da halihazırda ekonomik kriz yaşandığını belirten yerel medyadaki haberlerde 19 ve 21’inci kademedeki memurların maaşlarında yarı yarıya kesinti olduğu belirtilirken, “Balochistan’daki belli kademelerdeki memurlar maaşlarındaki kesintiye tepki gösterdi ve hali hazırda geçim derdi içinde olduklarını söyledi” denildi.

“2 GÜNLÜK MAAŞ” PLANI

Memurların federal hükümete şikayette bulunmaya hazırlandıkları belirtilirken resmi olarak kendilerine böyle bir talepte bulunulmadığını da söyledi. Memurların yetkililere, “Bir ya da iki günlük maaşlarımızı verebiliriz ama yüzde 50’lik kesinti çok” demeye hazırlandığı da aktarıldı.

Pakistan medyası, “Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti Türkiye’nin geçen yıl Pakistan’da yaşanan sel felaketine yaptığı yardımın karşılığını vermek için çok uğraşıyor” ifadesiyle ülkedeki durumu anlatırken, Şerif’in geçen hafta Türkiye’ye gelerek destek mesajı vermesinin de Pakistan’daki muhaliflerin tepkisini çektiğini yazdı.

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