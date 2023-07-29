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Dini etkinlikte korkunç kaza: Çok sayıda kişiyi elektrik çarptı

Hindistan'da muharrem ayı etkinliğinde 4 kişi elektrik akımına kapılarak öldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:18 - 29 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Dini etkinlikte korkunç kaza: Çok sayıda kişiyi elektrik çarptı

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV’nin haberine göre, Jharkhand eyaletinin Bokaro bölgesinde muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik sırasında elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazanın etkinlikte taşınan 4,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinin yüksek gerilim hattına takılmasıyla meydana geldiğini kaydetti.

Kaza sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi. (AA)

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