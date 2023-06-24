Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya’daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.