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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayınlanma: 19:30 - 24 Haziran 2023 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (24 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Rusya’daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.

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