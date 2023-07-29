Dışişleri Bakanı Fidan’dan Danimarka’ya Kur’an çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını yineledi.

Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetti.

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarka’daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam’a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz’da Irak’ın, 24 Temmuz’da İran ve Irak’ın, 25 Temmuz’da da Mısır ve Türkiye’nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. (AA)

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