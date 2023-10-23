Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısına katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Fidan, bugün ve yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’ toplantısına katılmak için Tahran’a gitti.

Dışişleri bakanları düzeyinde tertiplenen toplantıya Türkiye’nin ve ev sahibi İran’ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın katıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle başlatılan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı, daha önce dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 10 Aralık 2021’de Moskova’da düzenlemişti.

BAE’Yİ ZİYARET EDECEK

Hakan Fidan, 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek. Fidan'ın, resmi ziyaret kapsamında; BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile bir araya geleceği, çeşitli üst düzey temaslarda bulunacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“2023 senesi, Türkiye ve BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümüdür. Sayın Bakanımızın görüşmelerinde, her alanda daha da derinleşmekte olan ikili işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca, başta Filistin'deki son durum olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunulacaktır.” (AJANSLAR)

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