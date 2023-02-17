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Dışişleri Bakanlığı: 5 bin 654 yabancı personel deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı: 5 bin 654 yabancı personel deprem bölgesinde

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, 101 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 66 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 5 bin 654 yabancı personelin bulunduğu aktarılan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 455 olduğu ifade edildi. (AA)

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