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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye kınama

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