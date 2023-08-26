Dışişleri’nden, GKRY’deki cami saldırısına kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan kundaklamaya ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kınandı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiği ifade edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz” denildi.

“GEÇMİŞTE DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENMİŞTİR”

Dışişleri tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Söz konusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir. Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir” ifadeleri kullanıldı. (DHA)