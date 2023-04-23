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Disneyland’de yangın paniği: Bir anda alevler yükseldi

Dünyanın en popüler eğlence parklarından biri olarak bilinen Disneyland California'da panik dolu anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:34 - 23 Nisan 2023 Güncellenme:
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Disneyland’de yangın paniği: Bir anda alevler yükseldi

Popüler kültürün en bilinen eğlence merkezlerinden biri olan Disneyland California’da bugün panik ve korku yaşandı…

 

California’da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği etkinlik alanı içindeki Tom Sawyer Adası isimli alanda “Fantasmic!” isimli şov sırasında yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha alev aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken performans sırasında yükselen alevler panik ve korku yarattı. Alevlerle birlikte yoğun bir duman tabakası da etrafa yayılırken ziyaretçiler de panik içinde etrafa kaçıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yetkililer incelemelerde bulundu. ABC 7’de yer alan haberde olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

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